Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin 11 Eylül 2024 tarihinde sosyal medyada yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Akın, "Turgutlu Belediyesinin ve Başkanının kapıları bugüne kadar hiç kimseye kapanmadı. Benim kapım hep açıktır. Biz ortak akıldan, ortak projelerden yanayız," ifadelerini kullandı.

Titizlikle çalıştık

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde, kamuoyunu ilgilendiren açıklamalar yapan Başkan Akın, Mimarlar Odası'nın açıklamalarının meclis ve başkan üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtti. Akın, "Geçen ay meclisimizde aldığımız kararın doğru olduğuna dair hemfikir hale geldik. Bu süreçte hukuk servisimizle ve İmar Müdürlüğü ile titizlikle çalıştık," dedi.

STK'ların görüşleri bizim için değerli

Başkan Akın, Mimarlar Odası'nın açıklamalarına ilişkin olarak, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine önem verdiklerini vurgulayarak, "Sivil toplum örgütlerinin görüşleri bizim için çok değerlidir. Ancak, bu fikirlerin sosyal medya üzerinden ithamla dile getirilmesi yanlıştır," diye konuştu.

Akın, tüm Turgutlu halkına seslenerek, "Turgutlu, hepimizin evi. Biz ortak akıldan yanayız ve birlikte projeler üretmek için buradayız. Bütün sivil toplum örgütleri ile barışık olmamız gerekiyor. Hepinizi iş birliğine davet ediyorum," şeklinde ifade etti.

Turgutlu'nun geleceği için ortak akıl ve iş birliği çağrısı yapan Başkan Akın, "Kapım her zaman açıktır. Herkes gerçeği gelip öğrenebilir," sözleriyle toplantıyı sonlandırdı.