Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Liyakat ilkesini gözeterek yapılan atamalarda, yetkin isimlere önem veriliyor. Başkan Akın, Genel Sekreter Yardımcılığına inşaat mühendisi Mehmet Refik Gündoğan'ı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Balıkesir Üniversitesi'nde görev yapmış deneyimli hakem Aytekin Durmaz'ı atadı.

"Teknik kadro güçlenecek"

Mehmet Refik Gündoğan, inşaat mühendisliği alanında uzmanlığıyla, belediyenin teknik kadrosunu güçlendirecek. Aytekin Durmaz ise spor alanında edindiği tecrübeyle gençlik ve spor hizmetlerine yeni bir vizyon kazandıracak.

Başkan Akın, atamalarda liyakat ilkesine önem vererek, Balıkesir'in daha da ileriye gitmesi için nitelikli isimleri göreve getiriyor.