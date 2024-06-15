Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her bayram öncesi yapılan geleneksel programda şehir protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşarak, “Aile ve dostluk bağlarının güçleneceği, memleketimize hayır ve bereket getiren bir bayram diliyorum. Güzel bir Sakarya için hep yan yana, gönül gönüle olalım. Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her yıl geleneksel olarak Ormanpark’ta gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı. Sakarya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Ormanpark’ta gerçekleştirilen toplu bayramlaşma töreninde şehir protokolü ve vatandaşlar yer aldı.

GENİŞ KATILIM

Bayramlaşma programında Vali Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, CHP Milletvekili Ayça Taşkent, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İTFAİYE TEŞKİLATINDA BAYRAM

Başkan Alemdar, Ormanpark’ta gerçekleştirilen şehir bayramlaşmasından sonra Vali Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Albay Necdet Karaca, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte İtfaiye teşkilatında görevi başında olan erlerle bayramlaştı. Burada itfaiye erlerine kolaylıklar dileyen Alemdar, bayramlarını kutladı.

MUHTARLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Sakarya Muhtarlar Federasyonu’nda düzenlenen bayramlaşma programına iştirak eden Başkan Yusuf Alemdar, Federasyon Başkanı Erdal Erdem ve muhtarların bayramını tebrik etti. Alemdar, “Muhtarlarımızla iyi bir iletişime sahibiz. Hizmetlerimizi hayata geçirirken, muhtarlarımızın da süreçlere dahil olmasını çok önemsiyoruz. İnşallah hep birlikte Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin, nice bayramlara kavuştursun” dedi.

HAYIRLI BAYRAMLAR

Bayram ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, “Aile ve dostluk bağlarının güçleneceği, memleketimize hayır ve bereket getiren bir bayram diliyorum. Güzel bir Sakarya için hep yan yana, gönül gönüle olalım. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bayramın Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı bayramlar” diye konuştu.