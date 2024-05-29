Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 30 Mayıs Perşembe günü Adana’da oynanacak final karşısında takımın yanında olacak.SAKARYA (İGFA) - Maçın oynanacağı şehre doğru yola çıkan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Bu şehrin 17 yıllık Süper Lig hayalini inşallah yarın hep birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah Adana’dan şampiyon olup şehrimize döneceğiz” dedi.

ŞEHİR ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİ

Şehrin markası Sakaryaspor’un yanında olacaklarını aktaran Başkan Yusuf Alemdar, “Sakarya kenetlendi. Kupasını, şampiyonluğunu bekliyor.Kazanacağız, inancımız tam.Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyor, başarılar diliyoruz. Süper Lig’e yükselmek için son virajdayız. Çok büyük emeklerle buralara geldik. Tek arzumuz son 90 dakikayı da kazanıp şampiyon olmak. İnşallah Adana’dan şampiyon olup şehrimize döneceğiz. Sakaryaspor’un geçmişi başarılarla doludur. Bu başarılara şimdi bir yenisini inşallah Adana’da ekleyeceğiz. Anadolu güneşi yeniden doğacak ve Süper Lig’de tarih yazmaya kaldığı yerden devam edecek” dedi.