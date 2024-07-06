Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral’a verilen cezaya tepkisini yayınladığı mesajda dile getirdi. Alemdar, “Kabul edilemez bu yanlış, yalnızca bir oyuncuya değil kalbinde Ay Yıldız armasını taşıyan 85 milyon insanımıza yapılmıştır. Bu hatadan bir an önce dönülmelidir” ifadelerine yer verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından Merih Demiral’a Avusturya maçında “bozkurt” işareti yaptığı için verilen 2 maçlık men cezasına tepkisini yayınladığı mesajda dile getirdi.

‘YANLIŞTAN DÖNÜN’ VURGUSU

A Milli Takım’ın ve her bir oyuncunun yanında olduklarını ve verilen bu cezanın yalnızca bir oyuncuya değil Ay Yıldıza sevdalı 85 milyona verildiğini ifade eden Alemdar, “Kabul edilemez bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” vurgusu yaptı.

BU YANLIŞ 85 MİLYON İNSANIMIZA YAPILMIŞTIR

Başkan Alemdar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “A Milli Takımımızın son maçta elde ettiği tarihi başarının mimarlarından olan Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen ceza, organizasyona gölge düşürmüştür. Kararlarını bağımsız ve etik disiplin kurallarına göre değil, siyasi baskılarla yorumlayarak veren UEFA'nın bu yanlıştan acilen dönmesi gerekir. Kabul edilemez bu yanlış, yalnızca bir oyuncuya değil kalbinde Ay Yıldız armasını taşıyan 85 milyon insanımıza yapılmıştır”