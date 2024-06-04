İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 1. Başkan vekili olarak seçildi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 41. Meclis Olağan Toplantısı Bursa'da gerçekleşti. Mecliste yapılan seçimde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 1.Başkan Vekili ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban seçildi.

139 BELEDİYE ÜYE

İnegöl Belediyesi dahil Türkiye'nin farklı şehirleri olmak üzere Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nde 139 üye belediyenin bulunduğu oluşum, şehirlerdeki iklim değişikliği ve vatandaşların daha da sağlıklı yaşam sürebilmeleri adına gerekli çalışmalar yapacaklar. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da Başkan Vekili görevi ile İnegöl'ü tüm yurtta temsil edecek.