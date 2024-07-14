Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “15 Temmuz, milletimizin sinesinde taşıdığı kahramanlık ruhunun, birlik ve beraberliğimizin, milli iradeye olan bağlılığımızın en güzel örneğidir” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında, FETÖ Terör Örgütü’nün karanlık emellerini gerçekleştirmek için kalkıştığı darbe girişiminin ve milletimizin darbeye karşı dünyada eşi görülmemiş bir direnişle karşı koyduğu 15 Temmuz destanının 8’inci yıl dönümünde olduğunu anımsatarak, "Şanlı tarihinin her döneminde, her türlü mücadele ve felaketlerden alnının akıyla çıkan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi de yakın tarihimizin hafızalara kazınan en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalmıştır. 15 Temmuz, milletimizin sinesinde taşıdığı kahramanlık ruhunun, birlik ve beraberliğimizin, milli iradeye olan bağlılığımızın en güzel örneğidir" dedi.

"FETÖ’nün ve işbirlikçi hainlerin yaptıklarını asla unutmayacağız, unutturmayacağız" diyen Başkan Altay, "Bu düşüncelerle, milletimizin iradesine ve demokrasimize kast eden alçak darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin iradesine kast eden tüm hainlere karşı daima uyanık olacağız" diye konuştu.