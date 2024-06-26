Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 8 Konyalı firmayı ve çalışanlarını tebrik ederek, sanayicilerin bu başarılarıyla sadece Konya’nın değil, ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 8 Konyalı firmayı tebrik etti.

Konya’nın, tarım ve sanayi gibi stratejik sektörlerdeki güçlü performansıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu kaydeden Başkan Altay, firmalarımız bu başarılarıyla sadece Konya’nın değil, ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Konyalı 8 firmanın Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer almasının sadece iş dünyasındaki başarılarını değil, aynı zamanda Konya’nın vizyoner ve dinamik iş gücünün de bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti:

“Bu başarı, şehrimizin ekonomik altyapısının güçlendirilmesinde ve sanayi üretiminin desteklenmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Gelecekte de bu başarı grafiğini sürdüreceğine inandığımız firmalarımızın, Konya’mızın ekonomik büyümesine katkılarını artırarak devam ettireceklerine olan inancım tam. Bu vesileyle, ülkemizin kalkınmasına destek olan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyor, ülkemize ve şehrimize sağladıkları katma değer için teşekkür ediyorum.”

İLK 500 SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDEKİ KONYALI FİRMALAR

500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde yer alan Konyalı sanayi kuruluşları şöyle: Konya Şeker, AYD Otomotiv Endüstri San. Ve Tic. A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., TÜMOSAN, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş., Daxler Enerji A.Ş., Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş., Ova Un Fabrikası A.Ş.