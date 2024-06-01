Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.KONYA (İGFA) - Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından öğrencilerin geldiği bu önemli noktada, emeklerinin karşılığını almalarını tüm kalbiyle temenni ettiğini belirten Başkan Altay, “Sizler ülkemizi ve şehrimizi çok daha güzel yarınlara taşıyacak hazinelersiniz. Aldığınız eğitim ve 8 yıl boyunca ortaya koyduğunuz gayret, sizler için en değerli yatırımdır. Eğitim hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgi ve becerilerin, sizleri gelecekte çok daha büyük başarılara taşıyacağına inanıyorum. Sınav sonuçlarınızın sizlere, ailelerinize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, sınavınızın gönlünüzce geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Altay, sınav saatleri içerisinde trafikte araç kullanan sürücülerin sınav esnasında gürültü kirliliğinden kaçınmalarının önemli olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLER, REFAKATÇİLER VE SINAV GÖREVLİLERİ İÇİN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Pazar günü gerçekleşecek LGS kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçları; sınava girecek öğrenciler, refakatçiler ve sınavda görev alacaklar için ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Sınav günü öğrencilerin ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Pazar tarifesine ilave seferler eklenirken ulaşımla ilgili her türlü bilgiye “atus.konya.bel.tr” ve Konya Akıllı Kent Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.