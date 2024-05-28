Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 31 ilçede çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, bitkisel ve hayvansal üretimin artmasına katkı sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Macar fiği tohumu desteği verilen tarlalarda hasat yapıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bitkisel ve hayvansal üretime katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarımsal projelere destek olmaya devam ediyor.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımda öncü olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ederken bir yandan da çiftçilere ekonomik olarak destek olmayı sürdürdüklerini belirtti. Başkan Altay, “31 ilçemizdeki çiftçilerimizin bitkisel ve hayvansal üretimlerinin artırılması, kaba yem açığının kapatılması, kendi kaba yemlerini üretmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projemiz kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yüze 50 hibe destekli 2023-2024 üretim sezonunda çiftçilerimize 24.200 dekar alanda 242.000 kilogram sertifikalı Macar fiği tohumu desteğinde bulunduk. Üretimden hasadına kadar ziraat mühendislerimiz tarafından yem bitkilerinin ekimi, yetiştirilmesi ve çiftçilerimizin öğrenmek istediği tüm bilgi ve uygulamalar hakkında teknik destek sağladık” dedi.

Macar fiğinin kuraklığa dayanıklı olması dolayısıyla Konya ovası için uygun bir bitki olduğunu anımsatan Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bölgemiz için önemli bir ürün olan Macar fiği, kuraklığa dayanıklı olduğu için kıraç arazide az su tüketen bitkilerle karışım yapılarak ekim yapılması sayesinde fazla su tüketiminin önüne geçiyor. Bu sayede verdiğimiz yem bitkileri destekleriyle verimli hayvancılık ile hayvansal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olarak, çiftçilerimize ve özellikle de millî ekonomiye katma değer sağlamış oluyoruz. Hemşehrilerimizin yaşadıkları yerde gelirlerinin artırılması ve ilçelerimizin kalkınması için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.”

ÜRETİCİ TOHUM DESTEĞİNDEN ÇOK MEMNUN

Konya’nın Kavak Mahallesi’nde Macar fiği tohumu desteğinden faydalanarak ekim yapan çiftçiler, hasat yaptı. Tohumların kalitesinden ve desteklerden çok memnun olduklarını belirten çiftçiler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Çiftçiler, Macar fiği tohumu desteklemesiyle bu yıl yaklaşık olarak 17.000 ton kuru ot verimi hedefliyor.

MACAR FİĞİ

Tek yıllık yem bitkisi olan Macar fiği, kıraç bölgelerde vazgeçilmez bir münavebe bitkisidir. Hayvan beslenmesinde önemli bir yer tutan Macar Fiği, aynı zamanda havadaki serbest azotu toprağa bağladığı için toprağı daha verimli hale getirip bol miktarda organik madde bırakır. Bu sayede ikinci ekilen ürünle daha kaliteli ve bol verim alınmaktadır.

Macar fiği bitkisinin yaş ot verimi 1500–3000 kg/da arasında değişiyor. Macar fiği bitkisinden kıraç şartlarda 200–300 kg/da, sulu şartlarda 500–700 kg/da kuru ot alınabiliyor.