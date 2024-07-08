Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadınhanı ilçe merkezinde yürütülen tarihi kentsel dönüşüm çalışmalarında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Kadınhanı’nın kalbi konumunda olan Ünver Mahallesi’nde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ile birlikte kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya’yı dirençli bir şehir haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, özellikle 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerden sonra şehirleri depreme dirençli hale getirmenin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

PROJENİN 2025’İN ORTALARINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Konya merkezde Konya tarihine örnek kentsel dönüşüm çalışmaları yürütürken ilçelerde de kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Şu anda Kadınhanı’nda 100 bağımsız bölümden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. 30 dükkan ve 70 konuttan oluşan alanda yüzde 60 aşamaya geldik. İnşallah 2025’in ortalarında bu projeyi tamamlayarak Kadınhanı’mızın en büyük kentsel dönüşümünü tamamlamış olacağız. İnşallah Ilgın’da, Kadınhanı’nda ve deprem riski olan ilçelerimizde de kentsel dönüşüm faaliyetlerini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEPREME DAYANIKLILIĞI, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE MİMARİSİYLE KADINHANI’NA DEĞER KATACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve Kadınhanı Belediyesi’ne iş birliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Altay şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızla mutabakatla bu süreci yürüttük. İnşallah Konya Büyükşehir’e yakışır, bakanlığımıza yakışır bir şekilde hem dükkanları hem evleri en kısa sürede teslim ederek depreme dayanıklı, çevre düzenlemesi yapılmış, mimarisiyle Kadınhanı’na değer katacak bir eser ortaya çıkarmış olacağız. Yapmış olduğumuz işte de mimari kaygıları öne çıkararak proje geliştiriyoruz. Tamamlandığında Kadınhanı’nın en güzel blokları burada yükselmiş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ise, projenin Kadınhanı için tarihi bir proje olduğunu ifade ederek, “Tamamlandığında Kadınhanı’mız güzel bir çarşı merkezine kavuşacak. Kentsel dönüşüm projesine vermiş olduğu destekten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.