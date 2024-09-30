Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Dünya Turizm Günü dolayısıyla Kuvayı Milliye Anı Evi'nde çocuklarla bir araya geldi. Kızılcaköy Mahallesi'nden gelen minik ziyaretçiler, milli mücadelenin Efeler'deki önemi ve Kuvayı Milliye ruhu hakkında bilgi edindi.

Genç nesile kültürel değer aktarımı

Başkan Yetişkin, Anı Evi'nin hem Efeler'in tarihi mirasını yaşatmak hem de turizmi canlandırmak adına kritik bir rol üstlendiğini belirterek, genç nesillere bu değerlerin aktarımının önemine vurgu yaptı. Anı Evi'nde görevli uzmanlar, çocuklara Kuvayı Milliye'yi anlatarak sergilenen objeleri tanıttı.

Ziyaret sırasında çocuklarla keyifli sohbetler eden Başkan Yetişkin, bu tür etkinliklerin geleceğin sahipleri olan çocukların kültürel miraslarını daha iyi tanımalarına ve yaşadıkları şehre olan bağlılıklarını artırmalarına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.