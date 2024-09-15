Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, halkla doğrudan iletişim kurma stratejisi kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Yetişkin, son olarak Kardeşköy, Ata ve Gölhisar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yerel ihtiyaçları ve talepleri yerinde değerlendirdi.

Kardeşköy ve Ata mahallelerinde etkili ziyaretler

Başkan Yetişkin, Kardeşköy’de mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin talep ve önerilerini dikkatle dinledi. Ardından Ata Mahallesi'nde düzenlenen halk pazarını ziyaret ederek, pazar esnafıyla birebir görüşmeler yaptı. Pazarın genel durumu ve esnafın karşılaştığı zorlukları gözlemleyen Yetişkin, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Bu temaslarda, Efeler halkının yaşam kalitesini artırmak amacıyla belediyenin her türlü desteği sağlayacağını vurguladı.

Gölhisar’da akşam toplantısı

Akşam saatlerinde Gölhisar Mahallesi'ne geçerek bir kahvehanede vatandaşlarla buluşan Başkan Yetişkin, bölgenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını mahalle muhtarıyla birlikte ele aldı. Vatandaşların önerilerini detaylı bir şekilde not eden Yetişkin, hizmetlerin mahallelere en kısa sürede ulaştırılması için özverili bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Vatandaşlardan teşekkür ve memnuniyet

Başkan Yetişkin'in ziyaretleri, mahalle sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, Yetişkin’in ilgisi ve desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Yetişkin, halkın sesine kulak vermeye ve sorunları çözmek için tüm gücüyle