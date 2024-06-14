Başkan Yetişkin mesajında, "Kurban Bayramının tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini diliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde kutlayacağımız mübarek Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bayram, sevdiklerimizle bir araya gelmenin, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın ve sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Ailemizi ve büyüklerimizi unutmadan, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu bir ortam oluşturmalıyız. Yardıma muhtaç olanları gözetmeli, birlik ve beraberliğin değerini bilmeliyiz. Manevi ikliminde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyor, Kurban Bayramının tüm insanlığa barış, kardeşlik ve refah getirmesini temenni ediyorum. Tüm Efeler halkının Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Editör: Simge Akbulut