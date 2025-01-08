Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ankara’da bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Başkan Aras, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek, Muğla'nın turizm potansiyelini artırmaya yönelik projeleri değerlendirdi. Görüşmede, Muğla'nın kültürel ve turistik zenginliklerini daha da ön plana çıkarmak amacıyla yapılabilecek işbirlikleri masaya yatırıldı.

‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonu Bakan Ersoy’a sunuldu

Başkan Ahmet Aras, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Muğla'nın turizmdeki potansiyelini ve geleceğe yönelik vizyonunu aktardı. Görüşmede, "Dünya Kenti Muğla" vizyonu detaylı bir şekilde paylaşıldı. Başkan Aras, Muğla'nın tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin dünya çapında tanıtılması amacıyla gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Bu projelerle, Muğla'nın küresel turizm pazarındaki yerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Turizmin geliştirilmesi için işbirlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile yapılan görüşmede, Muğla'da turizmi geliştirmek amacıyla yapılacak işbirlikleri de gündeme geldi. Başkan Aras, Muğla'nın zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve şehrin turizm gelirlerini artırmak için yeni stratejiler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, turizm alanındaki tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve Muğla'nın farklı turistik değerlerinin vurgulanması için Bakan Ersoy ile koordineli bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Aras’tan anlamlı hediye

Ziyaretin anısına Başkan Aras, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a özel bir hediye takdim etti. Başkan Aras, Milas’tan gelen el emeğiyle üretilmiş bir kilim ve Muğla'nın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan özel hediyelerle Bakan Ersoy’u onurlandırdı. Bu anlamlı hediye, hem Muğla'nın kültürel değerlerinin tanıtımı hem de Muğla'nın el sanatlarına olan katkının bir sembolü olarak takdim edildi.

Başkan Aras: “Muğla, dünya çapında bir turizm merkezi olacak”

Başkan Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, "Muğla, sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve kültürel mirası ile dünyada hak ettiği yere gelmelidir. ‘Dünya Kenti Muğla’ vizyonuyla, şehrimizi uluslararası alanda daha fazla tanıtmayı ve turizmde önemli bir merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Bakanımız Ersoy ile işbirliğimizi pekiştirdik ve Muğla'nın turizmini daha da güçlendirecek projeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.