Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Süper Lig'e yükselen Bodrum Futbol Kulübü'nün şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Binlerce taraftarın akın ettiği kutlamalarda, vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserle eğlendi.

Tarihi şampiyonluk kutlaması

Muğla tarihinde Süper Lig’e çıkan ilk takım olan Bodrumspor, düzenlenen gecede şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen geceye, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve binlerce taraftar katıldı.

Taraftarlar konserle coştu

Bodrum’un dört bir yanından gelen futbolseverler, takımın başarısını kutlamak için şehir merkezinde bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalarda taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gecede Bülent Serttaş ve DJ Ersin sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Başkan Aras'tan destek çağrısı

Bodrumspor bayrağı ile sahneye çıkan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 100 yıllık kulüp tarihinde büyük başarılara imza attık. Bu sene çok farklı oldu. Bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bodrumspor’a en büyük desteği vermeye söz veriyorum" dedi.

"Bodrum, sporun da merkezi olacak"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kahraman futbolcuların Süper Lig'de de büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, "Valilik olarak tüm imkanlarımızla Bodrumspor'un yanında olacağız. Bodrum’a güzel bir stat kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bodrum artık sporun da merkezi" dedi.