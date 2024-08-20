Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 21-23 Ağustos tarihlerinde Rodos'a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaret, Ege'nin iki yakası arasında dostluk köprüleri kurmak ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak projeler geliştirmek amacıyla planlandı.

İş birliği ve ortak projeler

Ahmet Aras, Rodos ziyaretinde Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Güney Bölge Yönetimi Uluslararası İlişkiler ve Turizmden Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Marietta Papavasilliou, Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali ve Rodos Türk Kardeşlik Derneği ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmeler, Ege Denizi ve Akdeniz'de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında ortak bakış açıları geliştirmeyi ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

"Dostluk köprüsü kuracağız"

Başkan Ahmet Aras, Rodos ziyareti sırasında Ege'nin iki yakasını bir araya getirerek işbirliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Aras, "Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak Rodos'ta önemli ziyaretler gerçekleştireceğiz. Amacımız, Ege ve Akdeniz'de dostluk ve barış içinde güç birliği yapmak, tarihsel ve kültürel bağlarımızı daha da sağlamlaştırarak güzel projelere imza atmak" dedi.