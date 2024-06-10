Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü ziyaret etti.

MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü makamında ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 9 günlük bayram tatili tedbirleri, kaçak yapılaşma ile mücadele, su kullanımı gibi birçok konuda gazetecilere açıklama yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turizmde yaşanan sıkıntılar ve Kurban Bayramı tatili için şunları söyledi; “Ekonominin bu kadar zor olduğu bir dönemde turizmcilerimizin yanındayız. Turizmcinin, esnafın, denizcinin durumu çok iyi durumda değil. Bizler yerel yönetimler olarak onların yanındayız. Kurban Bayramı’nda bölgemiz ciddi nüfusla karşı karşıya kalıyor. Bizler de bu kapsamda tedbirler almaya çalıştık. Özellikle ulaşım, altyapı, kanalizasyon konusunda çalışmalar yaptık ve bayrama hazırız. Kurban Bayramı’nda kurbanlarını dini vecibelere göre kesmek isteyen vatandaşlarımız için mezbaha tesislerimizi hazırladık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hijyenik ortamda kurbanlarını kestirebilirler” dedi.

KENT VERGİSİ ALINMALI VE MTV’NİN BİR KISMI BELEDİYELERE BIRAKILMALI

Başkan Aras belediyelere ekonomik olarak destek olunması gerektiğini bunun içinde Kent Vergisi ve MTV’nin bir kısmının yerel yönetimlere bırakılmasını önerdiklerini söyledi.

Aras; “Öncelikle belediyelerimizin ekonomik durumu salgın döneminden sonra finansal krize girdi. O dönemde birçok şeyden feragat etmek zorunda olan belediyelerin sorunlarını; ekonomik sorunlar, yüksek enflasyon takip etti. Bunun yanı sıra personel maaşlarının da giderek artması borçlanmanın sebeplerinden biri. Bu birkaç belediyeye ait bir şey değil. Tüm Türkiye’deki belediyelerin ortak sorunu. Biz bakanlıklara Kent vergisi alınmasını önerdik. Yani turistin geldiği belediyelere belli bir bütçe ödenmesi. Suyundan çöpüne hizmet verilirken kentin kaynaklarının bedelinin de alınması teklifini sunduk. MTV’nin bir kısmının belediyelere bırakılması da önerilerimizden biri.

İMAR AFFININ ÇIKMAYACAĞINI BAKANLIK AÇIKLAMALI

Kaçak yapılaşma konusunda da açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ruhsatı olmayan inşaatlara beton veren firmaları da uyardı. Aras; “Kaçak yapılaşma artık benim uzmanlık alanım. Bodrum’da mottomuz kaçak yapıyı engellemekti. Salgın döneminde bu ne yazık ki biraz aksadı fakat mühürleme ve tespitler devam etti. Bununla mücadele etmenin yolu, imar affının çıkmayacağını bakanımızın açıklamasıdır. 2021 yılı 31 Aralık’a kadar yapılan kaçak yapılara elektrik bağlatın diye mevzuat çıkardılar, belediyeler bununla nasıl mücadele edecek? Hiç kimse kaçak yapım legalleşecek ümidinde olmamalı. Aynı zamanda belediyelere kaçak yapıların yıkılması için destek gerekiyor. Beton firmalarına şu mesajı vermek istiyorum. “Kaçak yapıya beton vermek etik mi? Ruhsatı görmediğin yapıya beton vermek ahlaki mi? Kaçak yapı konusunda hep belediyelerin üstüne atılan bu işlerin çok farklı yönleri de var. Bunları da görmek lazım.” dedi.

Su fiyatları ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Su konusu kritik bir konu, şu an dünyada en kritik sorun su. Suyu hoyratça kullanamayız. İnsani ihtiyaçlar noktasında su fiyatları ulaşılabilir rakamlar olacakta demiştik. MUSKİ Genel müdürümüz de bunun çalışmasını yapıyor. Suyu fazla kullanan; araba yıkamak, havuz doldurmak, çim sulama işleri gibi alanlarda kullanıldığı takdirde bunun ödemesi yapılmalı.” dedi.