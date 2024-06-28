Başkan Aras Patara Plajı’nda Incelemelerde Bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer ilçesindeki belediye ve kaymakamlık ziyaretlerinin ardından, muhtarlar, esnaf ve kooperatiflerle buluştu. Kumluova, Karadere ve Eşen Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Aras, bölgedeki sorunları ve talepleri dinledi.

Patara Plajı’nda incelemeler

Başkan Aras, yoğun programının ardından Kumluova Karadere Patara Plajı’nda incelemelerde bulundu. Bölgenin turistik potansiyelini ve mevcut durumunu değerlendiren Aras, plajda vatandaşlarla birebir sohbet etti, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların isteği üzerine, Başkan Aras plajda ata bindi. Bu anlar, plajdaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Aras’ın at üzerinde plajda gezdiği renkli görüntüler, büyük ilgi topladı.

Hatıra fotoğrafları ve sohbet

Başkan Aras, plajdaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Fotoğraf çekimleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Aras, onların dilek ve şikayetlerini dinledi. Başkan Aras, "Muğla’nın turistik potansiyelini değerlendirmek ve vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çalışıyoruz" dedi.