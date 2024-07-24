Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada halkın doğru ve tarafsız haber alması için mücadele eden gazetecilerin demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” sözünü hatırlatan Aras, şunları ifade etti:

“Basının özgürleşmesi, hepimizin özgürleşmesinin anahtarıdır. Diğer yandan, doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek de gazetecilerin temel sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun uğruna ömür vermiş nice gazetecilerimiz vardır: Uğur Mumcular, Abdi İpekçiler, Metin Göktepeler hepsini minnetle anıyorum. Çağdaş, özgür ve aydınlık yarınlar için kalemi özgür, kendi özgür basın emekçileriyle; Basın Bayramı olarak kutladığımız 24 Temmuzlar temenni ediyorum. Hepimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerine kulak vermeye davet ediyorum: “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.”