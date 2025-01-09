Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak basının özgür ve bağımsız şekilde çalışmalarının önemini vurguladı.

Basının toplum için önemine vurgu

Başkan Ahmet Aras, mesajında basının toplumun bilgiye erişim hakkını sağlaması ve demokrasinin işlerliğini desteklemesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Özellikle yerel basının, toplumsal hafızayı taşıyan ve yerel yönetimlerin denetleyicisi olan rolüyle demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Yerel basının rolü

Aras, yerel basının halkın sesi olma konusundaki kararlılığının, toplumun demokratik reflekslerini koruma adına büyük bir değer taşıdığını dile getirdi. Yerel gazetecilerin, kent sorunlarını gündeme taşıyarak halkın bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Basın özgürlüğü üzerindeki baskılara dikkat

Başkan Aras, 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 158’inci sırada yer almasının, basın özgürlüğü konusundaki sorunların ciddiyetini gözler önüne serdiğini vurguladı. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için eleştirel bir basının varlığının gerekliliğini vurguladı.

Basının özgürlüğü ve bağımsızlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, özgür, tarafsız ve eleştirel bir basının varlığını demokrasinin güvencesi olarak gördüklerini belirten Aras, basının eleştirilerinin yönetim anlayışlarının temel dinamiklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kutlama ve iyi dilekler

Başkan Aras, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, özgür ve baskıdan uzak bir çalışma ortamına kavuşmaları için dileklerini iletti.