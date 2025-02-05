Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İzmir’de gerçekleştirilen Deprem Eylem Planı Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Ege Denizi’nde artan sismik hareketlilik ve deprem riski sonrası İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, afet hazırlıkları ve önlemler gündeme geldi.

İzmir'de gerçekleştirilen toplantı, bölgesel deprem riskine karşı adımlar attı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Murat Bakan da yer aldı. Toplantıya, Muğla, Aydın, Denizli ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları katılırken, bölgedeki olası afetlere karşı alınacak tedbirler ve hazırlıklar detaylı bir şekilde ele alındı.

Muğla'nın deprem riskiyle ilgili çalışmalar devam ediyor

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Aras, Muğla'nın depreme karşı hazırlıklı olmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Aras, “Muğla için doğrudan bir tehlike bulunmamakta, ancak çevre illerdeki sismik hareketler ve olası yanardağ patlamalarının Muğla’yı etkileyebileceğini göz önünde bulunduruyoruz” dedi. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak düzenledikleri deprem çalıştaylarıyla görev paylaşımını netleştirdiklerini ifade etti.

Riskli yapılar için hızlı adımlar atılıyor

Başkan Aras, ilçelerdeki mevcut yapı envanterlerini çıkararak riskli yapıları tespit ettiklerini ve bu yapılar için kentsel dönüşüm projelerinin başlatılacağını vurguladı. “Acil eylem planları oluşturuyor, kriz masaları kuruyoruz ve deprem sonrası en çok etkilenecek gruplar için özel planlamalar yapıyoruz” diyerek, Muğla'nın afetlere hazırlık sürecinde attıkları adımları detaylandırdı.

Tsunami riski için erken uyarı sistemi kuruluyor

Muğla’nın turizm kenti olmasının etkisiyle, tsunami riskine de dikkat çeken Başkan Aras, Bodrum’da kullanılan erken uyarı sistemini tüm Muğla kıyılarına yaymak için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. “Sadece riskli yapıların dönüşümünü değil, yeni yapılacak binaların da sağlam olmasını sağlamak için bu sistem önemli bir adım olacaktır” dedi.

Deprem vergisi eleştirisi: "42 milyar dolar nereye gitti?"

Başkan Aras, 1999 depremi sonrası uygulamaya konulan Deprem Vergisi’ne de değindi. “Bugüne kadar yaklaşık 42 milyar dolar toplanmıştı. Eğer bu miktar, konutların yenilenmesi veya dönüşümü için kullanılsaydı, 1 milyon 300 bin konutun yenilenmiş olacağını düşünüyoruz” diyerek, deprem vergisinin nasıl harcandığı konusunda eleştirilerini dile getirdi.