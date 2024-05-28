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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs itibari ile uygulamaya aldığı yeni ücret tarifesi ile;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde öğrenci toplu taşıma ücretini 1 TL’ye düşürdü. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatları da 1 TL’ye düşürüldü.

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