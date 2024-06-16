Nevşehir Belediyesi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye belediye çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşmak üzere belediyeye gelen misafirlerini eşi Melek Arı ile birlikte karşılayan Belediye Başkanı Rasim Arı, misafirleri ile tek tek ilgilenerek bayramlarını tebrik etti.

Arı, aileleriyle birlikte belediyeye gelen çocuklara ise çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Arı’ya teşekkür etti.

Tüm Nevşehir halkının bayramını kutlayan Başkan Arı, “Hep birlikte bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın neşesi, sevinci ve bereketini yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, çocukların sevindirildiği, umutların tazelendiği, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.” dedi.