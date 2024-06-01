Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Mehmet Uzel / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS öncesinde bir mesaj yayımladı. Tüm öğrencilere başarılar dileyen Arı, sınav esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için araç sürücülerinin korna çalmamalarını ve bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi.

Arı, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarıyla geçeceklerine yürekten inanıyorum. Onların bizim gözümüzdeki değeri herhangi bir sınav ile ölçülemeyecek kadar değerlidir. Sonuç ne olursa olsun çocuklarımız ellerinden gelenin en iyisini yaparak yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanmaya devam edecektir. Eğitime, öğretime büyük önem veren Nevşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin, tüm eğitim hayatları boyunca yanlarında olduğumuzu ve onların kişisel ve mesleki gelişimleri için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor, maddi manevi destekleriyle, nice emek ve fedakârlıklarıyla çocuklarımızı yetiştiren ailelere selamlarımı iletiyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.