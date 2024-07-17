Nevşehirliler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde 8 yıl önce olduğu gibi yine meydanlarda aynı ruh ve heyecanla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Allah bir daha demokrasiye, milletin iradesine el uzatanlara fırsat vermesin.” dedi.NEVŞEHİR (İGFA) - 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de törenlerle anıldı. Hükümet Konağı önündeki programda, ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlendiği programda, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların anlatıldığı kısa film izlendi.

Daha sonra Konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; milletin sandıkta tecelli etmiş iradesine ve ‘Ben irademe sahip çıkarım’ diyen bir şehrin belediye başkanı olarak diyorum ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Önemli olan zor zamanda kahraman olabilmektir. Önemli olan zor zamanda darbenin seyrinin neye evrileceğini bekleyen sinsilerden olmamaktır. İlk andan itibaren meydana çıkıp ‘bu ülke için, bu vatan için canımı veririm’ diyebilmektir marifet. Gece saat 12’den sonra en büyük demokrasi havarisi kesilenlere bu millet hep birlikte ders vermiştir. İşte ne onların yapımcıları ve yönetmenleri ne onların taşeronları ne de onların finansörleri milletin iradesinin üzerinde bir güç olmadığını anlamamışlardı. Ama biz Ergenekon’dan çıkan bir avuç Türklerin torunlarıyız. Ama biz birkaç atlı ile birlikte yola çıkıp Osmanlı Devletini kuran Osman Gazi’nin torunlarıyız. Yıkılmaz denilen surları yıkan, müjdelenen şehri alan Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunlarıyız. Bilemediler, biz tersaneleri zapt edilmiş, kıyıları işgal edilmiş bir ülkenin inanmış insanlarının, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkıp Cumhuriyet kuran ataların torunlarıyız. İşte 15 Temmuz bu birliğimizi, beraberliğimizi ve demokrasimize nasıl sahip çıktığımızı gösteren bir geceydi. Allah bir daha demokrasiye, milletin iradesine el uzatanlara fırsat vermesin. Nasıl ki Adnan Menderes’e yaptıklarında, 80’de yaptıklarında, 28 Şubat sürecinde Erbakan Hocaya yaptıklarında, 27 Nisan Bildirisinde, 17-25 Aralık’ta, Gezi’de ve en son 15 Temmuz’da nasıl ki bu millet iradesine sahip çıktıysa bundan sonrada iradesine sahip çıkacaktır. İradesine en iyi sahip çıkan bir şehrin belediye başkanı olmanın gururuyla bu Aziz Milleti saygıyla selamlıyorum. İradesine sahip çıkan Nevşehirli hemşehrilerimin huzurunda bu uğurda canını ortaya koyan kahraman gazilerimizi saygıyla, hürmetle ve minnetle yaad ediyorum. Bütün şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah.”

Arı’nın ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün’da birer konuşma yaptı.

Program daha sonra 15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının, Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi'nde koşarak taşıdıkları Türk bayrağını Vali Fidan'a teslim etmesi ile devam etti.

Bu arada etkinlik alanında Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılarak şerbet ve helva ikramında bulunuldu.