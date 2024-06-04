Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek talep ve beklentileri dinledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Toplumsal bilinci ve dayanışma ruhunu güçlendirmede çok önemli misyona sivil toplum örgütleri ile ve iş dünyası ile buluşmalarını sürdüren Belediye Başkanı Rasim Arı, bir yandan da çeşitli programlar ve düzenlediği esnaf ziyaretleriyle halkın arasında yer almaya devam ediyor. Başkan Arı, bugün akşam saatlerinde ise Belediye Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti.

Esnafların istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Arı, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarla da yakından ilgilenen Arı, “Yaptığımız tüm hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan şehrimize hep birlikte katkı sunuyoruz.“ dedi.