Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş insanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşları konuk etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Başta ilçe ve belde belediyeleri olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve iş dünyasıyla iş birliğini artırarak, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini hedefleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bu kapsamda toplumun tüm kesimleriyle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Arı, bugün de Eğitim Destek Platformu Temsilcisi Mustafa Gençtürk ve beraberindeki 15 ayrı sivil toplum örgütünün temsilcileri, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün, İstanbul Yuva Köyü Dernek Başkanı Uğur Tekin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşları konuk etti.

Tek tek başkanlık makamında ağırladığı misafirleri ile sohbet eden Başkan Arı, konuklarıyla belediye hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulunarak görüş ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile iş birliği yapmanın, belediyenin hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunmasını sağlayarak toplumsal kalkınmaya da önemli katkılarda bulunacağını ifade eden Arı, “Belediye hizmetlerini yürütürken, yeni projeleri hayata geçirirken toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini dinleyeceğiz. Bu güzel şehri hep birlikte, her kesimi kucaklayarak birlikte yöneteceğiz.” dedi.