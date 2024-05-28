Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya bugün çeşitli sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, JAKEM Komutanı Jandarma İlyas Uysal, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürü İsa Kaymak, Sinema Sanatçısı İsmail Hakkı Ürün, CHP eski İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Başkanlık makamında ayrı ayrı misafir ettiği konukları ile bir süre sohbet eden Başkan Rasim Arı, yeni görevinden dolayı kendisini tebrik ederek başarı dileklerini ileten konuklarına teşekkür etti.

Arı, “Nevşehir için yapacak çok işimiz var. Nevşehir’i sadece turizmde değil sanat, spor, eğitim ve kültür alanında da adından söz ettiren bir şehir yapma arzusundayız. Bunun içinde, bu şehre gönül veren herkesle birlikte hareket ederek tüm enerjimizi şehrimize harcayacağız.” dedi.