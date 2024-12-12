Yerli Malı Haftası’na dikkat çeken İESOB Başkanı Yalçın Ata, alışverişlerde yerli malı ve esnaf sanatkarlara yönelmenin önemine vurgu yaptı.

Yerli Malı Haftası’nda esnaf ve yerli ürünlere destek çağrısı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak olan Yerli Malı Haftası kapsamında, tüketicilere yerli malı ve esnaf sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin ekonomisinde zor bir süreç yaşandığını ifade eden Ata, yerli malı tüketiminin artırılmasının üretim ve istihdamı destekleyeceğini, ithalatı ve cari açığı azaltacağını vurguladı.

“Yerli malı tüketimi, ekonomiye kalıcı rahatlama sağlayacak önemli bir adımdır” diyen Ata, yerli üretime olan talebin artırılmasının ülke ekonomisinin iyileşmesi için kritik olduğunu söyledi.

Yerli malı bilinci okullarda aşılanmalı

Ata, Yerli Malı Haftası'nın sadece alışverişlerde değil, eğitimde de yerli malı bilincini pekiştirmek amacıyla kullanılmasını önerdi. Özellikle okullarda, yerli malı kullanmanın önemine dair etkinliklerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Ata, "Erken yaşlarda çocuklarımıza yerli malı kullanım kültürü aşılanmalıdır" dedi.

Ata, yerli üretimin iç talep ile uyumsuz olmasının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi. Özellikle, teknoloji ve otomotiv gibi sektörlerdeki yoğun ithalatın cari açığı artırdığına vurgu yaptı.

Esnaf sanatkarların rolü büyüyor

Yalçın Ata, yerli mallarının en fazla esnaf sanatkarlar tarafından satıldığını belirterek, “Büyük alışveriş merkezleri, maliyetleri düşürmek amacıyla ithal ürünlere yöneliyor, ancak küçük işletmelerde yerli ürünler ön planda” dedi. Ata, yerli ürün satan esnaf sanatkarların desteklenmesinin, hem ekonomiye katkı sağlayacağını hem de milyonlarca insanın geçimini sağlayacağını ifade etti.

"Yerli ürünleri tercih etmek, küçük işletmelere sahip çıkmak ve tutumlu olmak, geleceğimiz için önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.