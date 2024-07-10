Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü'nü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Başkan Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Dünya Hukuk Günü. Bize düşen görev ise; kent hukukunu korumak, eşit ve adil hizmetler sunmak. Biz bu anlayışla çalışırken, hukuksuzluklarla da mücadele etmek kararlılığımızın önemli bir parçası. Aslına bakarsanız her bireyin hukuksuzlukların karşısında olmak gibi bir yurttaşlık görevi var. Ancak ne yazık ki bu bazen zor olabiliyor. Osmangazi Belediyesi olarak biz üstümüze düşen görevi, sorumluluğu layığıyla yerine getireceğiz ve getirmekte kararlıyız.”

“EN BÜYÜK HASSASİYETİMİZ KAÇAK YAPILAR”

Yayınladığı kutlama mesajında, kent hukuku adına en büyük hassasiyetlerinin kaçak yapılar olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın, “Özellikle bu konuda taviz vermemiz söz konusu dahi olamaz. Bunu yapmaya cesareti olan, bu yapıların yıkılacağını da elbette ki biliyordur. Başka hukuksuzluklar da yok mu? Tabii ki de var. Hukukun üstün olduğu, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan bir dünyada hep birlikte yaşamak ümidiyle” ifadelerini kullandı.