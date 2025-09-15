MHP AYDIN İl Başkanı Haluk Alıcık; önceliğimiz "Aydın Kenti ve hemşehrilerimizdir"

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda yaşanan olaylar ile ilgili değerlendirme ile ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Alıcık; " Kaybedecek zamanımız yok. Aydın kentimiz ve hemşehrilerimiz

Ayrıştıran değil, birleştiren; devletle vatandaşı kentle kentliyi buluşturan, hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren. geçmiş ile geleceği buluşturan, estetikle doğallığı ve çalışkanlığı birleştiren, deprem başta tüm afete karşı çağdaş tedbir üreten, teknoloji ve yenilikçiliği sürekli güncelleyen , kenti ile bilim ve sanatı , sporu buluşturan ve dayanışma ve huzuru sağlayan Aydın Kenti için çok çalışmak zamanıdır.

16 Eylül 2025 Salı günü yqpılacak Aydın BŞB Meclis Toplantısınının Aydın Kenti ve Aydınlılar için verimli geçmesini temenni ediyorum.

Türk Milliyetçilerinin, ülkücülerin kalesi Milliyetçi Hareket Partimiz siyasi hayati boyunca cesur roller, büyük mesuliyetleri omuzlamıştır.

Bugün de Aydın Kentimizin tüm sorunlarının çözümünde varız, taşın altına elimizi, gövdemizi koymaya hazırız.

Aydınlıya, Aydınımza zaman kaybettiren, çalışmaları yavaşlatan ve kentimizin siyasi görünürlüğünü kamuoyunda olumsuz etkiliyecek her türlü durumdan uzak durma zamanıdır.

Aydın için doğru kararları süratle alma zamanıdır.

Tüm meclis üyerimizden beklentimiz budur."dedi.