Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören engelli bireylerin aileleriyle bir araya geldi. Belediye Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Balaban’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök, Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal ve aileler katıldı.

Ailelerin sıkıntıları dinlendi

Toplantıda konuşan Başkan Balaban, engelli bireylerin ailelerinin yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti. Balaban, “Engelli bireylere sahip ailelerimiz, toplumumuzun örnek insanlarıdır. Hem mücadeleci hem de zorluklara göğüs geren bu aileler, çocuklarına sahip çıkmak için büyük gayret gösteriyorlar. Bu nedenle, ailelerimizin yaşadıkları sıkıntıları öğrenmek ve çözüm üretmek amacıyla bir toplantı düzenledik. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların toplumda daha aktif ve bağımsız bireyler olarak yer almalarını sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ailelerimizin taleplerini dikkate alarak yeni projeler üretmek için çalışacağız” dedi.

Aileler taleplerini iletti

Toplantı sırasında engelli bireylerin aileleri, karşılaştıkları zorlukları ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nden beklentilerini Başkan Balaban’a iletme fırsatı buldu. Aileler, özellikle eğitim süreçlerinde yaşadıkları sıkıntılar ve sosyal destek taleplerini dile getirdi. Başkan Balaban, belediye olarak engelli bireyler ve ailelerine yönelik desteklerin artırılması için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. Toplantı sonunda ailelerle birebir görüşmeler yaparak sorunları detaylı bir şekilde dinleyen Başkan Balaban ve ekibi, ilgi ve samimiyetleri için teşekkür aldı.