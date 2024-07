Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, teknolojinin gelişmesi, dükkânların mini markete, mini marketlerin süper markete dönüşmesiyle esnaf ile halkın arasına balyoz indiğini belirterek, “Bu balyozu kaldırıp esnafla halkı tekrar barıştırmak istiyoruz. Esnafın daha güçlenmesi için bu kurumlara sahip çıkmalıyız” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) son yönetim kurulu toplantısı, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (BESOB) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK yönetim kurulu üyeleri, TESK mesleki eğitim kurulları üyeleri, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yaklaşık 70 birlik ve federasyon başkanı ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. “ESNAF İLE HALKIN ARASINA BALYOZ İNDİ” Bursa protokolünün de yer aldığı buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’da esnaf için güzel çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Esnafla beraber olmayan, esnafın sorunlarını kendine dert edinmeyen kent yöneticisinin başarılı olma ihtimalinin bulunmadığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, esnaf teşkilatının ekonominin bel kemiği olduğunu hatırlattı. Esnafa yönelik yapılacak çok çalışma olduğunu anlatan Başkan Bozbey, “Eskiden annemiz bir yere gittiğinde evin anahtarını bakkala veya fırına bırakırdı. Ya da evde kimse yokken bir şey için para bırakacaksa bakkala veya fırına emanet ederdi. Gerçek esnaflık böyle bir şeydir. Teknolojinin gelişmesi, dükkânların mini markete, mini marketlerin süper markete dönüşmesiyle esnaf ile halkın arasına balyoz indi. Biz bu balyozu kaldırıp esnafla halkı tekrar barıştırmak istiyoruz. Esnafın daha güçlenmesini, genel ve mahalli ekonomiye de daha fazla yön vermesini sağlamak için bu kurumlara sahip çıkmalıyız” diye konuştu. “ESNAFI DESTEKLEMELİ VE SAHİP ÇIKMALIYIZ” Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak esnafı güçlendirecek çalışmalara başladıklarını dile getiren Başkan Bozbey, belirli nüfusun altındaki yerlerde büyük marketleri istemediklerini ve bunun önlemini alacaklarını açıkladı. Başkan Bozbey, “Büyükorhan’da toplam 8 bin nüfus var ama 3 tane büyük market var. Bunların hiç birinin vergi dairesi de Bursa değil. Ama esnafımızın her biri yerelde vergi ödüyor. Ayrıca esnaf da kendi ihtiyacını gidip bir başka esnaftan karşılıyor. Para böylece yerelde dönmüş oluyor. Büyük marketlerden alışveriş yapılınca her bir kuruş Bursa’ya değmeden başka şehre gidiyor. Onun için esnafı desteklemeli ve sahip çıkmalıyız. Esnafımızın yanında olmalıyız. Yerleşim alanlarındaki esnafımızın da sorunlarını çözmeliyiz. Bu konuda atılmış adımlar var. Hazırladığımız 1/100000’lik plan için esnaf teşkilatıyla da bir araya geleceğiz. İhtiyaç analizlerini yapıp her ilçenin yakınında küçük sanayi siteleri oluşturmalıyız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam ediyor” dedi. “ESNAF, BU ÜLKENİN TEMEL TAŞI” TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yönetim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı’nı Bursa’da yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek ev sahipliği yapan BESOB yönetimine ve oda başkanlarına teşekkür etti. Türkiye’nin en büyük problemlerinden birisinin haksız rekabet olduğunu anlatan Palandöken, “Yerelde ne vergileri, ne algıları, ne katkıları olan insanlar sadece konteynerlerle çöp bırakırlar. Bu konuya parmak basan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, haksızlıkla mücadelede bizim yolumuza destek veriyor. TESK Başkanı olduğum gibi aynı zamanda bakkalım. Küçük esnaf, halk arasında en bilinen, itimat edilen, onunla birlikte aynı tastan çorba içen insanlardır. Bunu her platformda anlatıyoruz. Geçen hafta Maliye Bakanı ile birlikteydik. Aynı şeyleri ona ifade ettik. Esnafın, bu ülkenin temel taşı olduğu bilinmesi gerekir” diye konuştu.

“VAR OLACAĞIZ, GÜÇLÜ OLACAĞIZ” Esnaf teşkilatının marketleştirilmeye ya da işini kaybetmeye mecbur bırakıldığını anlatan Palandöken, “Çırak yok, kalfa yok, usta yok. Üretime katkısı olmayan insanın ülkeye katma değer katma şansı da yok. Gereken ise sabahın seherinden gecenin geç saatine kadar emeği ve alın teriyle çalışan esnafa destek olmaktır. Bizler Ankara’da mücadelesini verirken, en büyük destekçimiz birlik ve oda başkanlarımızdır. Aramızdaki iş birliğini arttırmalıyız. İnşallah ülkedeki ekonomik durum düzelip, enflasyon canavarı eriyerek tekrar iyi günlere kavuşacağız. Ama bu işin maliyeti de esnafa geliyor. Ben de çıkıp, ‘Durdurun şu zamları da esnaf da rahatlasın, vatandaş da rahatlasın’ dedim. Esnafı temsil eden, derdine deva olmak isteyen bir teşkilatımız var. Var olacağız, güçlü olacağız. Çok güçlü olmamız için devletin bize desteğini arttırması lazım” dedi. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, TESK Yönetim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulları Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan ve 70 birlik ve federasyon başkanını Bursa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bursa’da esnafın yararına olan çalışmaları titizlikle yürüttüklerini anlatan Bilgit, farklı kentlerdeki esnafla buluşarak işbirliklerini arttırmayı hedeflediklerini, Bursa’daki buluşmanın da bunun başlangıcı olduğunu söyledi.