Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Yılmaz Bozyokuş Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Yılmaz Bozyokuş mesajında şunları söyledi:" Yoksulların, muhtaçların ve kimsesizlerin hatırlandığı, sıla-i rahimin gerçekleştirildiği, küskünlüklerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların nihayete erdirildiği bayramlar, dayanışma ve yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürümüzün güçlendirilmesine emsalsiz katkılar sağlayan müstesna günlerdir.

Kurban Bayramı, “yaklaşmak, yakınlaşmak” anlamlarını ihtiva etmesi münasebetiyle, nefislerimizi yapacağımız ibadetler ve iyiliklerle Yüce Mevlaya daha yakın kılmak için de bir fırsattır. Cenab-ı Hakka şükürler olsun ki tüm İslam Âleminde ve Türkiye’de birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi sevgi, saygı ve muhabbetle harmanlayarak perçinleyeceğimiz bir Kurban Bayramına daha ulaşmış bulunuyoruz.

Bayram günlerinin gerçekten “bayram” olmasının yolunun fakir, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizin kapılarını çalmak, kendileriyle hemhâl olarak onların yüzlerini gülümsetmekten geçtiğini unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Beyoğlumuzun muhterem halkı olmak üzere Aziz Milletimizin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum"dedi.