Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sabahın erken saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret etti. İlk sefer öncesi şoförlerle ve bakım personeliyle buluşarak, "Bu şehri beraber güzelleştireceğiz" dedi.

Çalışanların istek ve önerileri dinlendi

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, güne erken başlayarak Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'yi ziyaret etti. Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mithat Tüzüner'in eşlik ettiği bu sabah buluşmasında, belediye otobüs şoförleri, idari personel ve araç servis-bakım atölyesi çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, çalışanların istek ve önerilerini dinleyerek, "Bu şehri artık beraber yönetiyoruz. Sizler bizim yol arkadaşımızsınız. İnandığımız bir doğru var; bu şehri beraber güzelleştireceğiz, yol arkadaşlarımızla keyifli hale getireceğiz, beraber mutlu olacağız. Ana düsturumuz yaptığımız işi layıkıyla ve hakkıyla yapmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Görevinizi hakkıyla yapıyorsunuz"

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasına devam ederek, "Biz bu hizmeti daha da güzelleştirip bir adım daha ileri götürmek için çalışacağız. Kullandığınız araçları kendi aracınız gibi koruyabiliyor ve içine kendi eviniz gibi bakabiliyorsanız, görevinizi hakkıyla yapıyorsunuz demektir. Vatandaşlara göstereceğiniz nezaket ve güler yüz o insanları da mutlu edecektir" dedi. Ardından, araç servis ve bakım hizmetleri atölyesindeki personelle sohbet eden Çavuşoğlu, sefere çıkan şoförleri uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi.