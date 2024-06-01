Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Halk Günü etkinliği çerçevesinde Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Köksal, sorunları dinleyerek çözüm için adımlar attı.

Başkan Köksal, mahalle sakinlerini dinledi

Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen Halk Günü toplantısında, Başkan Köksal, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dikkatle dinledi. Toplantıya gösterilen ilgiden memnuniyet duyan Başkan Köksal, bu tür buluşmaların yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve hizmetlerin daha verimli hale gelmesine katkı sağladığını belirtti.

Mahalle muhtarı teşekkür etti

Fatih Mahalle Muhtarı Kenan Uçmak, Başkan Köksal ve ekibini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Başkan Köksal, Afyonkarahisarlıların desteğiyle şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını ve hizmetlerin Afyonkarahisar için harcandığını vurguladı. Mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan, gelecekte de benzer buluşmaların düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.