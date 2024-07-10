Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve başladıktan sonra geçen 100 günü basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirdi. Termal bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Köksal, şehrin gelişimi için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı.

"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Köksal, "Göreve geldiğimiz günden itibaren katılımcı, şeffaf ve toplumcu belediye uygulamalarını ilke edindik. Şehrimizin her kesimine dokunacak kararlar almak ve projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Toplantıya, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz, belediye başkan yardımcıları ve yerel basın temsilcileri de katıldı.