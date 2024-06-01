Başkan Büyükakın, Kocaeli’ne kazandırdıkları sayısız kupa ve madalyayla göğsümüzü kabartan Kağıtsporlu sporcu ve yöneticilerle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor bünyesinde katıldıkları hemen her şampiyonadan madalyalarla dönen, kulübün müzesini kupalarla dolduran sporcular ve yöneticilerle buluştu. Kulüp merkezinin yer aldığı SEKA Sporcu Eğitim Merkezinde (SEKASEM) Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin, yöneticiler ve sporcularla bir araya gelen Başkan Büyükakın, ‘’Büyükşehir Kağıtspor’un sporun hemen her alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren değerli sporcuları; Kocaeli’nin gururu oldunuz. Katıldığınız ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettiniz, bayrağımızı dalgalandırdınız. Hepinizi alnınızdan öpüyorum’’ dedi.

KOCAELİ’NİN KALBİ, GÖNLÜ, DESTEĞİ SİZİNLE

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden olan, sahaya çıktığında Kocaeli’de yaşayan herkesin desteğinin yanında olduğunu bilerek mücadele eden Kağıtsporlu sporcuların elde ettikleri başarılarla şehrimizin ve ülkemizin göğsünü kabarttığını sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ‘’Kazandığınız madalyalar ve elde ettiğiniz kupalar; alın terinin, azmin, çok çalışmanın ürünüdür. Hepinizin gözlerinde kazanma azmini, mücadele ruhunu görebiliyorum. Amatörün centilmenlik ruhunu kaybetmeden verdiğiniz profesyonelce mücadeleden dolayı sizleri ayrıca kutluyorum. Özellikle milli sporcularımızı Ay Yıldızlı formayla çıktıkları her karşılaşmada gönülden destekliyorum. Kocaeli’de yaşayan herkesin gönlü, kalbi, destekleri sizlerle beraberdir. Kağıtspor kulübünde; başkanından yönetimine, branş sorumlularından antrenörlerine, malzemecisine kadar emeği geçen herkesi kutluyorum’’ ifadesini kullandı.

HER ZAMAN BİR ADIM İLERİDE

37 branşta 120 antrenörün özverisi ve 114 farklı salonda 147 antrenman grubunun çalışmalarıyla 159 milli sporcu yetiştiren Kağıtspor’un Kocaeli'nin ve Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükakın, ‘‘Bu muhteşem başarılarla ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonumuza büyük destek veriyorsunuz. Bu yolda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedeflerimiz yüksek, hayallerimiz büyük. Gelecekte daha da fazla milli sporcu yetiştirerek, her zaman bir adım ileriyi hedefleyerek, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin adını uluslararası platformlarda gururla duyurmayı sürdüreceğinize inanıyorum’’ açıklamasını yaptı.

OLİMPİYAT MADALYASINI BU KENTE GETİRECEKSİNİZ

Elde edilen başarıların uzun yıllardır antrenman salonlarında dökülen terin sonucu olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Bıkmadan, yorulmadan bu noktalara kadar geldiğiniz için sizleri ve sizleri yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Desteğimiz her zaman sizlerle beraber olacak. İnşallah dünya ve Avrupa şampiyonlarında olduğu gibi bu kente Olimpiyat madalyasını da getireceksiniz’’ dedi.

KAĞITSPOR’DAN OLİMPİYATLARDA 3 SPORCU

Sayılı günler kalan 2024 Paris Olimpiyatlarına Judo ve Atıcılık branşlarından alt yapısından yetiştirdiği 3 sporcu gönderen Büyükşehir Kağıtspor’dan Olimpiyat yolculuğuna; Oğuzhan Tüzün, İbrahim Tataroğlu ve Tuğçe Beder çıkacak. Başkan Büyükakın, Paris’te şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek sporculara gönülden başarılar diledi.