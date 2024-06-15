Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir personeliyle bayramlaştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir personeli ile bayramlaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ve her bir ferdinin çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, personele ve ailelerine hayırlı bayramlar diledi. Kocaeli halkının her türlü afette en ön sırada yer alarak mağdurlara destek verdiğini söyleyen Başkan Büyükakın, Gazze ve Filistin halkına verdiği desteklerden dolayı Kocaelililere teşekkür etti. Bayramlaşma programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, iştiraklerin genel müdürleri, daire başkanları, şube müdürleri ve çeşitli birimlerde görev alan Büyükşehir personeli katıldı.

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