Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’inci yıl dönümünde o karanlık gecenin Kayserili şehitlerini ve ailelerini unutmadı. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz şehidi, Yeşilhisarlı Kübra Doğanay’ın kabrini ve kahraman şehidin ailesini, Vali Gökmen Çiçek ve il ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte ziyaret etti.

“ONLAR HAİNLİKLE, KÜBRA’MIZ ŞEHADETLE ANILIYOR”

Yeşilhisar ziyaretinde Şehit Doğanay’ın kabrindeki çiçekleri sulayan, dua eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “15 Temmuz gecesi kendi askerine, kendi vatandaşına kurşun sıkan hainler, hemşehrimiz Kübra Doğanay kızımızı bu hayattan koparmıştı. Ama onlar hainlikle, Kübra’mız şehadetle anılıyor. 15 Temmuz’un arifesinde Kübra’mızın kabrini ziyaret ederek, şehidimize dualar ettik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kahraman ve aziz şehit ile gazileri minnetle andıklarını ifade ederek, onların cefakâr ve vatanperver ailelerine de minnet duyarak sevgiyle ve saygıyla her zaman onların yanlarında yer alacaklarını sözlerine ekledi.