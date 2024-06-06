Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin gastronomisine katkı sağlayan Çemen’s firmasının üretim tesislerini ziyaret etti. Mutfağa giren Başkan Büyükkılıç, bazlama pişirip, üreten kadınlarla bir araya geldi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özel önem verdiği gastronomi dalında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’de üreten kadınların yanında yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, şehrin gastronomisine katkı sağlayan Çemen’s firmasının üretim tesislerini ziyaret etti.

Tesislerde incelemelerde bulunan Çemen’s marka kurucusu Hülya Tiritoğlu’ndan yapılan hizmet hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, üreten kadınlarla da bir araya geldi.

Mutfakta bazlama pişirmeyi de ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, “Gastronomi Şehri Kayseri’de Kayseri Mutfağı’nı layıkıyla temsil eden şehrimizin güzide firmalarından Çemen’s’in üretim tesislerini ziyaret ettik. Şehrimizin gastronomisine yaptığı katkılar ve misafirperverlikleri için Hülya Tiritoğlu Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çemen’s marka kurucusu Hülya Tiritoğlu da Başkan Büyükkılıç’a gastronomi alanında şehre katkı sağlayan yatırım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti.