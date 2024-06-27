Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği tarafından gerçekleştirilen vefa buluşmasında esnaflarla bir araya geldi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Esnaf dostu anlayış ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri kapsamında tüm kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışmaya özen göstermeye ve esnaflarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği tarafından gerçekleştirilen 2’nci Vefa Buluşması’na katıldı.

Kapris Park Balo Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile sarraf ve kuyumcu esnafları katıldı.

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesleğe uzun süre emek veren sarraf ve kuyumculara da teşekkür plaketi verdi.

Kentte birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği’nin düzenlediği 2’nci Vefa Buluşması programında şehrimizdeki esnaflarımızla bir araya gelerek mesleğe emek veren sarraf ve kuyumcularımıza teşekkür plaketi takdim ettik” dedi.

Büyükkılıç, bir aile anlayışıyla esnafların her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.