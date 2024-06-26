Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2023’teki listesinde yer alan 14 Kayseri firmasını tebrik etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sanayi ve ticaret şehri Kayseri, Türkiye’nin üretim ve ihracatına önemli katkılar sağlamaya devam ederken, "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" listesinde 14 Kayserili firma yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 14 Kayserili firmanın İSO 500 listesinde yer alma başarısından dolayı tebriklerini iletti.

Kayseri’nin sanayi ve ticaret alanında Türkiye Yüzyılı’nda köklü geçmişinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sanayici ve iş adamlarının istikrarlı başarısı bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tüm sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, üretime katkı sağlayan firmaları tek tek tebrik ederek, şunları söyledi:

“Listede yer alan HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş., Mega Metal San. ve Tic. AŞ., YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş., İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., ismi açıklanmayan firma, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş., Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti., Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş., Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş., Erbosan Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. ile Boyteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. firmalarımızı başarılarından dolayı yürekten kutluyorum.”

Kayseri’nin yatırımda lider şehir olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “7 bin yıllık ticari geçmişi olan kadim şehrimiz, ticaretin ve endüstrinin merkezi olmaya devam ediyor. Yatırımda lider olmaya, yatırımdan yatırıma koşmaya devam ediyoruz. Hem şehrimizin hem de ülkemizin üretimine önemli bir katkı sunan, gururumuz olan firmalarımızı tebrik ediyor, üretim ve istihdam yolunda başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.