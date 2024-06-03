Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi’ni ziyaret etti. Okul Müdürü Hayrettin Acet, Başkan Büyükkılıç’a okulun mezunlarından olan ağabeylerinin diploma ve fotoğraflarından hazırladıkları albümü hediye etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mahallesi’nde Kayseri ve bölge insanları üzerinde çok büyük anıları olan, ağabeylerinin de mezun olduğu Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç’a TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile teşkilat mensupları eşlik etti.

İlkmektep, Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Anadolu Lisesi ve şimdi de Fen Lisesi olarak 85 yıldır eğitim veren Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi ziyaretinde öğrencilerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, burada duygulandıran bir sürprizle de karşılaştı.

Okul Müdürü Hayrettin Acet, Başkan Büyükkılıç’a okuldan mezun olan ağabeylerinin diplomalarının ve fotoğraflarının bulunduğu albümü hediye etti.

Albümü ilgiyle inceleyen Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı hediye için, okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Daha önceki ziyaretlerinde verdiği sözleri yineleyen Büyükkılıç, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle buluşmak, onların görüş ve düşüncelerini dinlemek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu” dedi.

Keyifli geçen ziyarette öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, öğrenci ve öğretmenler ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirirken, okul idarecilerinden eğitim ve öğretim faaliyeti hakkında da bilgiler aldı.

Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi, Tarihi 100 Lise Arasında Yer Alıyor

Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi, 85 yılda onlarca bakan, bilim adamı, yazar, hukukçu ve on binlerce öğretmen yetiştiren, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan ‘Ülkemizdeki Tarihi 100 Lisemiz’ içerisinde yer alıyor.