Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’ndeki çalışmalar kapsamında modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, başta Kayserililer olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni gezmelerini ve ilginç tarihi bilgileri yerinde görmelerini tavsiye etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Değişik medeniyetleri bağrında barındıran kadim şehir Kayseri’de tarihe ve turizme sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin, ticari anlaşmaların gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum’da hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni ziyaret etti.

Kültepe’nin girişindeki bir noktada yer alan Kültepe Ziyaretçi Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’ndan merkez hakkında bilgiler aldı.

Anadolu tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı merkez olan Kültepe Kaniş-Karum’u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi ve eserleri daha iyi tanımaları için gayret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, başta Kayserililer olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni gezmelerini ve ilginç tarihi bilgileri yerinde görmelerini tavsiye etti.

Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum’un, Kültepe Ziyaretçi Merkezi, kayadan oyma Kültepe Müzesi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürüneceğini vurguladı.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kültepe hakkında ilginç bilgilerin yer aldığı ve Türkiye’deki tek ve en güzel örneklerden bir tanesi olan Ziyaretçi Merkezi’nde, Kültepe’nin en çok bilinen eserlerinin en büyük grubunu oluşturan çivi yazısı tabletlerle ilgili bir pano ile binanın girişi de süslendi.

Başkan Büyükkılıç’a Kültepe Ziyaretçi Merkezi ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.