Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bakanlık görevi verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim hizmetleri ile Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da da temaslarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na getirilen Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı’na getirilen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ziyaretlerini AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum ve Bakan Memişoğlu’na misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.