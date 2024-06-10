7 Haziran Cuma günü Bayramyeri Meydanı'nda Büyükşehir Bandosu'nun sürpriz konseriyle başlayan etkinlikler, hafta sonuna damgasını vurdu. 8 Haziran Cumartesi günü, Nâzım Hikmet'in ölüm yıldönümünde Delikliçınar Meydanı'nda açılan karikatür sergisi, Çamlık Parkı'nda da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk şiirinin evrensel ismi Nâzım Hikmet'in ölüm yıldönümünde özel bir karikatür sergisi düzenledi. Sergi, Delikliçınar Meydanı'ndan sonra Çamlık Parkı'nda da sanatseverlerle buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı müzisyenleri, Çamlık Caddesi'nde serin havanın tadını çıkaran vatandaşlar için unutulmaz bir konser verdi. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Bandosu, Pazar günü Çamlık Caddesi'nde dinleyicilerle buluştu ve oyun havalarıyla eğlenceyi ikiye katladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültür ve sanat etkinliklerine bizzat katılarak hemşehrilerini selamladı. Sanatın şehir geneline yayılması hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin bir sanat şehri olması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.