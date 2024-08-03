Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Eylül’e kadar sürecek olan yaz konserleri, şehrin en yoğun ziyaret edilen bölgelerinde halkla buluşuyor. İncilipınar Parkı'ndaki etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Işıl Koç, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan esprili sözler

Neşet Ertaş’ın “Ah yalan dünya” şarkısının ardından sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, esprili konuşmasıyla geceye damga vurdu. Başkan Çavuşoğlu, şarkının sözlerine atıfta bulunarak, "Vallahi biz bir söz verdik, yalandan yüzünüze gülmeyeceğiz. Siz mutlu olduğunuz için yüzünüze gülerek bakacağız," dedi. Bu sözler, dinleyiciler arasında kahkahalarla karşılandı.

"Yeter ki Denizli'nin yüzü gülsün"

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Yeter ki Denizli’nin yüzü gülsün. Bu güzel coğrafyayı bizlere emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Onlar olmasaydı, bugün bu coğrafyada birlikte olmamız mümkün olmazdı. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma görevimiz var," dedi.

İlçelerde de konserler devam edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz konserleri ilçelerde de devam edecek. 3 Ağustos'ta Adalet Parkı'nda Ahmet Algün, 5 Ağustos'ta Buldan'da Ahmet Nuri Çağdaş ve 6 Ağustos'ta Acıpayam'da İsmail Barkan sahne alacak. Bu etkinlikler, Denizli'nin her köşesine müziğin coşkusunu taşıyacak.