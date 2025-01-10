Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yerel gazetecilerle buluşarak, şehrin projeleri ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgedeki gazetecilerle bir araya geldi. Gazeteciliğin toplumdaki rolüne dikkat çeken Çelik, basının kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma noktasındaki değerini vurguladı. Başkan Çelik, ayrıca belediyenin yürüttüğü projeler hakkında da bilgi vererek, gazetecilere destek mesajı verdi.

Çamlıpark açılışı yaklaşıyor

Bergama'da sosyal alanların yeniden hayata kazandırılması amacıyla yoğun bir çaba sarf eden Başkan Çelik, Çamlıpark’taki çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Başkan, en kısa zamanda bu parkın halkın kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca, TOKİ tarafından inşa edilen Millet Bahçesi'ne de belediyenin katkı sağlamaya devam ettiğini aktaran Çelik, bu projelerin Bergama'nın kalkınmasına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Zeytinliklerden 3 on zeytinyağı üretimi

Bergama Belediyesi’nin tarımsal faaliyetlere verdiği önemin altını çizen Çelik, belediyeye ait zeytinliklerden bu yıl yaklaşık 3 ton zeytinyağı üretildiğini duyurdu. Zeytinliklerin bakımlarını kendilerinin yaptığını ve bu sayede verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyleyen Çelik, Kozak bölgesindeki fıstık üretimine de benzer uygulamaların yapılacağını belirtti. "Dedikodu üretmeyeceğiz, ürün üreteceğiz" diyerek, üretim odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini vurguladı.

Bergama Belediyesi borç yapılandırmasını tamamlıyor

Başkan Çelik, Ocak ayı sonu itibarıyla belediyenin borçlarının tamamının yapılandırılacağını ve ödemelerin sürdürüleceğini duyurdu. Yapılandırma ile birlikte Bergama Belediyesi'nin mali yapısının daha sağlıklı bir hale geleceğini belirten Çelik, şehrin kalkınması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Çelik’ten gazetecilere teşekkür mesajı

Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerin mesleklerinde gösterdikleri özveriye dikkat çekerek, “Gazeteciler bizim mesai arkadaşlarımızdır. Hep birlikte bu şehir için çalışıyoruz. 2025’in hepimiz için iyi bir yıl olmasını diliyor, tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum” dedi.